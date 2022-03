Retards RER B : la plateforme de remboursement opérationnelle ce mardi

Pour la première fois, les retards de train sur le réseau de transports en commun d'Ile de France, cumulés sur une année peuvent faire l'objet de remboursements. Mais attention il faut remplir plusieurs conditions. La première, avoir été impacté par une ponctualité inférieure à 80% pendant au moins 3 mois. Ensuite, habiter ou travailler sur l'une des zones identifiées par Ile De France Mobilité. Et pouvoir le justifier. On sait que 4 axes, tous sur le tracé du RER B, répondent à ces critères:

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B : 8 mois de ponctualité inférieure à 80%

Axe Aulnay-sous-Bois / Charles-de-Gaulle 2 TGV, RER B : 7 mois de ponctualité inférieure à 80%

Axe Saint-Rémy Lès Chevreuse / Parc de Sceaux, RER B : 4 mois de ponctualité inférieure à 80%

Axe Robinson / Bourg La Reine, RER B : 3 mois de ponctualité inférieure à 80%

Autre condition, avoir un forfait éligible au remboursement. C'est à dire Navigo Annuel, Senior, imagine R Étudiant et Scolaire, Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone, et le Forfait Mois Réduction 50 % et Mois Solidarité 75 %. Les montants varient selon le nombre de mois de retard cumulés, selon les axes et selon les forfaits détenus sur ces périodes, nous dit aussi IDFM.