Un train a percuté un animal entre Nîmes et Montpellier ce jeudi.

Retards sur les TER entre Montpellier et Nîmes, un train a percuté un animal

Un train a percuté un animal entre Lunel (Hérault) et Vergèze (Gard) ce jeudi après-midi. Il y a des perturbations sur le trafic des TER entre entre Montpellier et Nîmes. Des retards sont signalés également entre Toulouse et Narbonne.