L'A75 en 2X3 voies : retour à 110 km/h ce lundi entre Clermont-Ferrand et Le Crest

C'est la fin officielle de trois ans de travaux entamés en 2018. Depuis le 13 juillet 2021, les automobilistes profitaient déjà des 2x3 voies, mais limités à 90 km/h. A compter de ce lundi, 11 octobre, ils vont pouvoir pousser jusqu'à 110 km/h.

Près de 11 kilomètres d'autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Le Crest, ont été élargis par la société APRR. Un chantier devenu nécessaire selon le concessionnaire qui rappelle que 60 à 85 000 véhicules en moyenne transitent chaque jour sur ce tronçon, avec des pics à 100 000 lors des périodes de départs ou retours de vacances.

D'après APRR, les études montrent que ce trafic augmente de façon constante d'environ 1% par an.

Un chantier colossal

Les utilisateurs de l'A75 se souviendront bien sûr des ralentissements, des déviations ou encore des coupures le temps d'une nuit ou d'un week-end parfois pour déposer puis reconstruire immédiatement un pont entier. On comprend mieux leur satisfaction et leur soulagement aujourd'hui. "Avec la troisième voie, on sent vraiment la différence. On n'a plus le ralentissement au niveau du Zénith et de la bifurcation sur Aubière", se réjouit cet automobiliste.

Cet autre conducteur se projette : "Pour les vacances, notamment l'été, ça permet d'évacuer à vites grand V et pour ceux qui se rendent en ville pour aller bosser, c'est quand même pas mal. Ca a duré mais à un moyen donné, fallait bien y faire !"

Six ponts ont été déconstruits lors de ces travaux et de nouveaux édifices élargis ont été déposés. Des opérations aussi délicates que spectaculaires. APPR aura investi dans le chantier 170 millions d'euros HT.

Le chantier de mise en 2X3 voies de l'A75 aura duré plus de trois ans au sud de Clermont-Ferrand - © APRR / Chantier A75

Un projet national

Inscrit dans le plan de relance autoroutier, signé entre l’État et les sociétés d’Autoroute en 2015.

Au cœur d’un grand itinéraire nord-sud (Paris - Montpellier - A71 et A75).

Pour fluidifier la circulation lors des grands départs de l’été.

Un projet pour l’agglomération et la région

Un itinéraire pour contourner l’agglomération de Clermont par l’est et desservir le sud du territoire.

Une réponse à la congestion quotidienne aux heures de pointe.

Un projet intégré à la mobilité globale dans l’agglomération et qui prend en compte les autres modes de déplacement.

Une autoroute sans péage

Les 10,5 km entre Clermont-Ferrand et Le Crest restent entièrement libres de péages.

APRR finance le projet à 100 % pour un coût total de 170 millions d’euros.

Une infrastructure aux normes autoroutières qui renforce la sécurité des usagers au quotidien.

Une vitesse d’exploitation maintenue à 110 km/h après les travaux.

Sylvain Flety, conducteur opération grands projets pour APRR gère les chantiers © Radio France - Manon Derdevet

