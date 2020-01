Retour à 90 km/h dans l'Indre : les questions que l'on se pose

Indre, Centre, France

Le Conseil départemental l'a acté cette semaine : dans l'Indre, six routes départementales, soit 219 km au total, vont repasser à 90 km/h au lieu de 80. Une marche arrière qui pose plusieurs questions.

Pourquoi la N151 n'est-elle pas concernée ?

Sous notre article publié mercredi matin, plusieurs internautes s'interrogent : la N151, qui relie Châteauroux à Issoudun et Bourges, ne fait pas partie des axes qui vont repasser à 90 km/h. Pourtant, c'est l'un des axes les plus rectilignes du département ! Pourquoi le laisser à 80 km/h ? La réponse est simple : comme son nom l'indique, il s'agit d'une route nationale, et pas départementale... Sa gestion n'appartient donc pas au Conseil départemental.

Est-on certain que la mesure sera mise en place ?

Oui, tranche Serge Descout. Il doit encore consulter une commission départementale, chargée de donner son avis, d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine. Mais son avis est consultatif. Le président du département est clair : "On nous a mené en bateau depuis des mois. Il faut qu'on arrête de tergiverser sans arrêt. Si la commission n'est pas d'accord, je prendrai mes responsabilités et j'irai jusqu'au bout."

Quand les changements seront-ils effectifs ?

"Je pense que dès le début du printemps, ce sera bon", nous confie le président du Conseil départemental, Serge Descout. Il faudra avant cela procéder à tous les changements signalétiques, qui s'annoncent conséquents : le département va acheter entre 500 et 600 panneaux à 90 km/h.

Combien va coûter le changement de signalisation ?

Entre l'achat et la pose des nouveaux panneaux, la manœuvre est évaluée à 85 000 euros - mais c'est une fourchette haute, précise Serge Descout. Par ailleurs, si autant de panneaux sont nécessaires, c'est parce que l'État impose d'en planter à chaque intersection. Les anciens panneaux à 80 km/h, eux, seront stockés "au cas où, on ne sait jamais, ça change tellement vite", explique le président du département.

Les radars seront-ils adaptés ?

Bien sûr, mais cela ne relève pas de la compétence du département. Ce sont les services de l'État qui s'en chargeront, une manœuvre "très rapide, il n'y aura pas de problèmes", estime Serge Descout.

Va-t-on devoir repasser à 80 km/h en quittant le département de l'Indre ?

La plupart des axes qui repassent à 90 km/h sont des routes qui mènent vers des départements limitrophes : le Cher pour la D925, la Creuse pour la D940... Devra-t-on lever le pied dès qu'on aura franchi la "frontière" de l'Indre ? Non, assure Serge Descout : "Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il y ait des continuités d'itinéraires. Quand on aura un axe remontant de l'Indre pour aller dans le Loir-et-Cher, ou l'Indre et Loire par exemple, on restera sur du 90 km/h."

► La carte du retour aux 90 km/h dans l'Indre