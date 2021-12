Retour à 90km/h dans l'Yonne : plus qu'une semaine pour participer à la consultation du conseil départemental

Avis aux automobilistes : il ne vous reste plus qu'une semaine pour participer à la consultation sur le retour à 90 km/heure sur certaines routes de l'Yonne. C'était une promesse de Patrick Gendraud, le président (LR) de la collectivité. L'élu a longtemps été réticent à toute modification, mais pendant la dernière campagne pour les élections départementales, il s'était engagé à consulter les habitants sur ce sujet très polémique.

Un formulaire en ligne ou un bulletin à remplir

Depuis le mercredi 1er décembre 2021, les Icaunais peuvent donc se prononcer, en remplissant le formulaire en ligne qui se trouve sur le site internet du conseil départemental. Ils peuvent aussi remplir et renvoyer par la poste le bulletin qui se trouve à l'intérieur du magazine "Au fil de l'Yonne" de décembre. L'enquête se termine le 31 décembre.

Au bord des routes de l'Yonne, les automobilistes que nous avons rencontrés sont globalement plutôt favorables à un retour au 90km/h : "Sur certaines portions où c'est bien dégagé, on peut vraiment rouler à 90 sans danger et donc pour moi oui, repasser à 90, ça serait une bonne option", explique ce monsieur. "Quand on est sur la route à 80, on s'endort, c'est sûr !", ajoute un autre conducteur icaunais. Un peu seule, cette icaunais plébiscite elle la limitation de vitesse actuelle : "80, c'est plutôt bien. Ça me gêne pas", dit-elle

Les conducteurs veulent plus de cohérence

Ce qui agace surtout les conducteurs, ce sont les changements de limitation incessants sur un même trajet, à l'image de ce que vit ce jeune homme qui habite dans un département et travaille dans un autre : "il y a des départements, c'est 80, d'autres où c'est 90. À un moment, on ne sait plus ! Moi, je bosse dans le Loiret où c'est 90 et j'habite dans l'Yonne où c'est 80. Donc des fois, c'est un peu chiant". "Soit, à ce moment-là, on passe tous à 80, soit on passe à 90, mais on arrête de faire des trucs qui me paraissent aberrants", renchérit cet autre conducteur. Quand à ce touriste suisse, il ne comprend pas bien la polémique : "Nous sommes à huitante depuis toujours. Pour moi, c'est normal. Et c'est très bien. On arrive chez soi à l'heure, il n'y a aucun problème !"

L'association des motards en colère a appelé ses 120 adhérents dans l'Yonne a répondre massivement à ce questionnaire, pour qu'on revienne sur la limitation à 80 km/h. "C'est une bonne initiative qui aurait dû être faite depuis déjà quelques temps. Et nous, on est entièrement pour un retour à 90", explique le coordinateur de l'association dans le département Didier Bodereau. "On va même plus loin : on aimerait un retour à 90 sur toute la France comme c'était avant, parce que là, c'est une espèce d'usine à gaz. Les gens ne savent plus à quelle vitesse rouler. Quand vous circulez un peu et que vous passez d'un département à l'autre, des fois, vous changez plusieurs fois de département et vous en avez à 90, un à 80. Et bien sûr, vous avez les contrôles radars là où vous repassez à 80", poursuit le motard.

A 80km/h, on serait plus "dans sa bulle"

Didier Bodereau note par ailleurs un effet pervers de la baisse de la vitesse sur les routes : "On a constaté un relâchement dans le comportement des automobilistes : on sent que les gens ne sont plus à ce qu'ils font. Tous les petits défauts comme l'absence de clignotants, le fait de ne pas regarder dans les rétros... en gros être dans sa bulle, eh bien ça s'est beaucoup accentué avec le passage, à 80 km/h. "