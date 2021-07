Panne à l'aéroport de Brest : pourquoi le retour à la normale a été si long

Il n'y a plus de perturbation ce lundi à l'aéroport de Brest (Finistère). Le trafic a été chaotique tout le week-end avec en tout 12 vols annulés, 5 déroutés et 34 retardés. Vendredi, la foudre a endommagé les systèmes de la tour de contrôle. Un incident qui aurait dû être résolu bien plus vite.

Il a suffi d'un éclair, vendredi 23 juillet vers 21h15, pour semer la pagaille à l'aéroport de Brest Bretagne (Finistère). La foudre a coupé le système de balisage de la piste, rapidement rétabli, et surtout l'alimentation de la tour de contrôle, qui s'est retrouvée privée à la fois des écrans radars, des plans de vols et des fichiers météo. Seule la radio et le téléphone fonctionnaient, ainsi que les indications de pression et de vitesse du vent.

Situation de crise

"Je n'ai jamais vu un tel incident en 23 ans de métier", réagit Claude Arphexad, le directeur d'exploitation de l'aéroport. Qui a dû mobiliser ses équipes pour gérer une véritable situation de crise : 6.600 voyageurs étaient attendus sur ce week-end de grands départs en vacances. La plupart (au moins 5.000 personnes d'après nos estimations) ont subi des perturbations : seuls 3 vols sur 35 ont été assurés normalement samedi, 8 sur 26 dimanche. En tout, 12 vols ont été annulés et 5 déroutés vers l'aéroport de Nantes Atlantique. La situation n'est finalement rentrée dans l'ordre que ce lundi à 9h15.

ECOUTEZ Claude Arphexad, directeur d'exploitation de l'aéroport de Brest-Bretagne Copier

La maintenance d'astreinte venait d'être supprimée

S'il a fallu attendre lundi matin pour réparer la panne, c'est parce qu'il n'y avait aucun ingénieur de maintenance samedi et dimanche à la tour de contrôle. Et pour cause : la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a supprimé les astreintes du week-end depuis le 1er juillet, sans même prévenir l'aéroport. Une décision critiquée dans un communiqué par l'USACcgt, premier syndicat de l'aviation civile. "Forcément cet événement est très loin d'être anodin", réagit Anthony Viguié, membre du bureau national.

On aurait pu poser beaucoup plus d'avions

"Une panne de cette envergure a un impact d'autant plus fort maintenant qu'il n'y a plus d'astreinte pour les ingénieurs de maintenance. Certains moyens techniques auraient pu être rétablis, et donc samedi alors qu'on posait un avion par heure, on aurait pu poser beaucoup plus d'avions, surtout en cette période estivale. Nous on tire la sonnette d'alarme, la situation doit changer pour revenir à un niveau de service adapté aux besoins du terrain et des usagers."

ECOUTEZ Anthony Viguié, du syndicat USACcgt. Copier

Le syndicat déplore le manque d'effectifs : le nombre d'IESSA (ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de la Direction générale de l'Aviation civile) affectés à Brest-Guipavas était de 8 agents en 2019. Au 1er octobre prochain, ils ne seront plus que 5. Un "choix suicidaire" avait alerté l'USACcgt dans un communiqué du 27 avril, appelant à une journée de grève le lendemain.

Aéroports de Bretagne Ouest (ABO), qui exploite l'aéroport de Brest, espère aussi que les leçons seront tirées de ce raté : "avec la direction de l'aviation civile, on va trouver des solutions pour remédier plus rapidement à ces pannes et qu'on puisse assurer un niveau de service conforme à ce qu'attendent les usagers."