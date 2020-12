Retour à la normale attendu mardi 15 décembre sur la ligne SNCF Orléans-Paris

Une poutre de coffrage, préparatoire à la réalisation par l'entreprise de BTP Freyssinet (groupe Vinci) d'une dalle devant supporter un hôtel et une auberge de jeunesse, avait chuté lors de la phase de manutention avant sa pose le 1er décembre, et bloquait les voies.

Les voies sont désormais totalement libérées indique ce vendredi 11 décembre SNCF Réseau qui a entrepris de réparer les installations ferroviaires endommagées, rails, traverses, caténaires et installations de sécurité.

Les voies sont désormais dégagées - @SNCF

Ces travaux "seront menés en urgence sur une durée de 72 heures lors d'une opération coup de poing menée non-stop", a précisé la SNCF dans un communiqué.

La compagnie prévoit dans un premier temps de rétablir "progressivement" la circulation du RER C lundi, Intercités et TER restant déroutés sur les gares de Lyon et de Bercy. La circulation redeviendra normale sur toutes ces lignes mardi, selon la SNCF.