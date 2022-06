Retour à la normale gare du Nord après la grosse pagaille du week-end

Les trains roulent de nouveau normalement gare du Nord à Paris, le trafic est revenu à la normale lundi 6 juin au matin, après la grosse pagaille de dimanche. La circulation a repris "partout", explique la SNCF. Le trafic est resté interrompue de nombreuses heures dimanche, après une rupture de caténaire à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), il est resté perturbé jusque tard dimanche soir, ce qui a causé une grosse pagaille dans la plus grande gare d'Europe.

La SNCF promet des remboursements

Un TGV Paris-Lille "a connu un incident de caténaire dimanche au niveau de Saint-Denis. La cause de cet incident pourrait être liée aux orages d'hier soir sur l'Ile-de-France mais on n'en est pas sûrs", a expliqué une porte-parole de la SNCF. Les passagers du TGV concerné ont dû être évacués et transbordés dans un autre train. La compagnie ferroviaire assure que tous les usagers qui ont subi des retards seront remboursés. Ils peuvent dès à présent remplir le formulaire en ligne G30. Les voyageurs les plus affectés par ces retards seront remboursés à "200%".