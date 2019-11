Initialement prévu dimanche 17 novembre, le retour à la normale devrait s'effectuer plus vite que prévu sur la ligne Paris Caen Cherbourg. La SNCF annonce que les travaux vont se terminer avec 24 heures d'avance.

Retour à la normale plus rapide que prévu sur la ligne SNCF Paris Caen Cherbourg

Les équipes de la SNCF ont travaillé nuit et jour pour remblayer un talus qui s'était effondré entre Bayeux et Lison.

Bonne nouvelle pour les passagers de la ligne Paris Caen Cherbourg. Le trafic devrait retrouver son rythme de croisière plus tôt que prévu. Après l'affaissement d'un talus entre Bayeux et Lison dans le Calvados le 6 novembre dernier, la voie 2 était inutilisable. De nombreux trains ont été supprimés et les trajets se sont effectués en bus.

Les équipes de la SNCF ont travaillé jour et nuit pour remblayer la zone. Mais les fortes pluies du week-end dernier ont ralenti le chantier. Finalement la SNCF annonce ce jeudi soir que les choses sont allées plus vite que prévu.

"Malgré la complexité du chantier, la forte implication des équipes SNCF Réseau, mobilisées jour et nuit pour rétablir les circulations en toute sécurité et dans les meilleurs délais, nous permet dès ce soir de vous annoncer que la date de fin des travaux est avancée de 24h. La reprise progressive du service normal des circulations entre Caen et Lison est donc désormais programmée le samedi 16 novembre."

La SNCF a dû mener un chantier rarissime pour remblayer la zone.