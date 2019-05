Retour aux 90 km/h : des "centaines de milliers de PV vont être annulés", selon un avocat spécialisé

Les départements vont bientôt pouvoir décider si les routes sans séparateur central restent limitées à 80 km/h ou si elles repassent à 90 km/h. Conséquence, les conducteurs qui se sont fait flasher à plus de 80 km/h ces derniers mois vont pouvoir contester leurs PV, et les faire dûment annuler.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, le 16 mai dernier, qu'il était prêt à laisser les présidents des conseils départementaux revenir à une vitesse limitée à 90 km/h sur les routes départementales, au cas par cas. Après quasiment une année de polémique et de fronde face à cette mesure, et sur fond de crise des "gilets jaunes", la plupart de ces routes devraient donc repasser à 90 km/h dans les mois qui viennent.

Conséquence, selon l'avocat spécialisé Rémy Josseaume, interrogé par franceinfo, les PV adressés aux automobilistes qui ont été flashés à plus de 80 km/h ces derniers mois pourront être annulés, s'ils n'ont pas encore été payés.

Les automobilistes flashés à 90 km/h au lieu de 80 "ont été flashés à moins de 10 km/h de la vitesse réglementaire"

La mesure aurait pour conséquence l'annulation de "plusieurs centaines de milliers de procédures", estime même l'avocat spécialisé ne droit routier. "Le retour aux 90 km/h, c'est l'application de la loi qui est plus avantageuse pour l'automobiliste au détriment de celle qui l'est moins", explique le conseil.

"En d'autres termes, les automobilistes vont pouvoir demander la nullité de la procédure, l'annulation du PV puisqu'ils ont été flashés à moins de 10 km/h de la vitesse réglementaire, et la nouvelle réglementation permet de constater qu'il n'y a plus d'infraction à la vitesse. Ou alors, ils vont pouvoir demander le déclassement des infractions que le radar automatique a pu constater", estime l'avocat.

Cette nouvelle réglementation s'applique automatiquement rétroactivement à toutes les procédures en cours" - L'avocat Rémy Josseaume

"Ce sont soit des PV qui vont, purement et simplement, être annulés, car l'infraction n'existe plus par le passage de 80 à 90 km/h, ou alors un déclassement de certaines infractions car elles ne sont plus comprises entre 20 et 30 km/h, mais entre 0 et 10 km/h. L'application de cette nouvelle réglementation s'applique automatiquement rétroactivement à toutes les procédures en cours", ajoute-t-il.

Si vous avez payé votre amende, il est trop tard pour contester

Il précise que ces annulations ne pourront se faire que pour les procédures toujours en cours. "Malheureusement, pour tous ceux qui ont déjà payé ou ont déjà été jugés, l'application de la loi n'aura pas d'effet sur leur dossier, car leur dossier est clos", précise-t-il.