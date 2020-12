Retour aux 90 km/h : la Mayenne et ses voisins en ordre de marche

Si le retour aux 90 km/h est acté en Mayenne depuis le 19 novembre dernier, sa mise en place n'aura pas lieu comme prévu le 1 janvier 2021, mais quelques semaines plus tard. La commission départementale de sécurité routière ne s'est pas encore réunie et son avis est consultatif mais obligatoire. Ce vote aura lieu le 14 janvier prochain d'après Olivier Richefou le président du conseil départemental. Au total 228 kilomètres de routes sont concernés (voir carte ici). Chez nos voisins de la Sarthe et du Maine-et-Loire, la vitesse a déjà été relevée à 90 sur certains axes structurants.

Même si le contexte sanitaire ne permet pas d'établir un premier bilan fiable, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire Christian Gilet estime qu'il était nécessaire de modifier à nouveau la vitesse de quelques routes, à 90 km/h. "Globalement c'est positif, il n'y a pas eu d'augmentation de l'accidentologie. Les gens savent bien que lorsque certains itinéraires sont dangereux, il faut rouler moins vite. Nous avons pris soin de consulter les départements voisins comme la Mayenne" explique l'élu. Dans le Maine-et-Loire, 400 kilomètres sur 4.760 sont repassés en juillet à 90 km/h.

Le point commun entre ce département et la Mayenne et le Maine-et-Loire : 80% de la population active utilisent la voiture pour aller au travail. Christian Gilet et d'autres élus ont donc privilégié les axes structurants pour un retour au 90 km/h. "On a répertorié les chaussées qui faisaient sept mètres environ, donc des chaussées suffisamment larges. Mais aussi des routes dont les intersections étaient sécurisées par des giratoires ou autre. Il fallait aussi regarder si les distances entre un point et un second étaient suffisantes aussi, parce qu’on n’allait pas mettre 500 mètres à 90 pour ensuite revenir à 80" termine le président du conseil départemental du Maine-et-Loire.

Et la RN 162 ?

À ce propos, la départementale 20 entre Château-Gontier-sur-Mayenne et Segré repassera à 90 km/h par exemple. L'objectif est de pouvoir faire la même chose entre Le Lion d'Angers et Château-Gontier. Cependant, cet axe de 25 kilomètres en ligne droite est une route nationale. "Dans le contrat d'avenir qui est la compensation de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'État a donné son accord en disant : "on va départementaliser cette route ... ça fait bientôt deux ans que l'État ne tient pas ses engagements. C'est regrettable" explique Xavier Dubourg, le président de la commission route en Mayenne. Olivier Richefou, le président du département et le Préfet de la Mayenne vont solliciter dans les prochaines semaines le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari pour évoquer ce sujet. "Il y a une mauvaise volonté de l'État dans ce dossier" déclare Olivier Richefou. Pour rappel : sur les routes concernées par le retour aux 90 km/h, les automobilistes devront, en cas de pluie, rouler à 80 km/h. Cette distinction sera d'ailleurs signifiée sur les nouveaux panneaux.