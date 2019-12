Retour aux 90 km/h : mission impossible dans le Tarn

Tarn, France

Le président du département du Tarn est en colère. Et il parle d’un "jeu de dupe de l’Etat". En cause le possible retour d’une partie des routes tarnaises à 90Km/h. Christophe Ramon avait fait voter par l’assemblée départementale 600km de voiries d’intérêt départementale. Elles auraient donc théoriquement pu repasser à 90 km/h. Mais après examen des conditions mises en place par l’état c’est impossible.

Pas de routes éligibles au retour à 90km/h dans le Tarn

Christophe Ramon détaille les conditions très strictes : "Il faut 10 km sans arrêt de bus, 10 km sans sortie de maisons, 10 kms sans intersections. C’est regrettable. Et aujourd’hui sur nos routes tarnaises, On n’a pas ce genre d’infrastructure. A court terme c’est impossible. On avait des axes comme la route Albi –Castres, les sorties vers le Tarn-et-Garonne, l’Hérault ou l’Aveyron des routes qui permettraient ce retour à 90km/h."

Ces conditions ont été détaillées il y a quelques semaines par le CNSR, le conseil national de sécurité routière. De plus, le tout devrait s’accompagner d’un suivi des comportements et de occidentalisée au niveau local avant et après modification des vitesses maximales autorisées. L’interdiction à cause des arrêts bus agace particulièrement le président. "On développe les lignes LIO et résultat ça nous empêche de revenir à 90km/h. C’est aberrant. " insiste le Tarnais.