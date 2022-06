Retour aux 90 km/h sur des routes départementales de l'Aveyron, du Gers et du Tarn

Depuis ce 1er juin, les automobilistes gersois peuvent réaccélérer sur 10% des routes départementales qui repassent à 90 km/heure. Cela représente 350 km de routes (parmi lesquelles la D930 Condom-Auch, la D929 Auch-Masseube, la D634 Lombez-L’Isle-Jourdain, la D654 L’Isle-Jourdain-Fleurance, ou encore la D935 Barcelonne-du-Gers - Riscle). Même si le bilan des accidents de la route n'est pas bon (cinq morts depuis le début de l'année dont trois sur des départementales, contre un l'an dernier à la même époque), le retour aux 90 km/h a été confirmé par la commission départementale de sécurité routière. 250 panneaux indiquant le changement de limitation sont en cours d'installation.

Pour relever cette limitation de vitesse, les départements peuvent s'appuyer sur une loi du 24 décembre 2019, venue assouplir le décret du 1er juillet 2018 sur l'abaissement de la vitesse maximale autorisée.

En Aveyron, toutes routes départementales limitées à 90km/heure

Au 1er juillet prochain, en Aveyron, 5.000 km de routes départementales supplémentaires seront à nouveau limitées à 90 km/h. La Commission départementale de sécurité routière, présidée par la préfète du département, a voté la décision lundi 30 mai. Au total, un peu plus de 6000 km de routes repasseront donc à 90km/heure. Une étude sur l'accidentologie a montré que le risque n'était pas accru en repassant à cette limitation de vitesse.

Dans le Tarn, 23% du réseau routier départemental limité à 90km/heure

Le 1er février, dans le Tarn, ce sont 188 km de routes départementales qui ont vu la vitesse maximale autorisée repasser à 90 km/h. Après avoir fait repasser la limitation de vitesse de 80 à 90km/heure sur 177 km de routes départementales en 2021. Au total, le département a fait repasser 365 kilomètres de son réseau routier à 90 km/h.

Les Hautes-Pyrénées aussi ont sauté le pas, faisant revenir un peu plus de 7 % de leur réseau à 90 km/h (227 kilomètres). La Haute-Garonne n’a pas prévu de faire repasser certaines de ses routes départementales à 90 km/h. Le Tarn-et- Garonne n'a pas non plus sauté le pas, pas plus que l'Aude, Le Lot ou l'Ariège, où la question n'est pour le moment pas à l'étude.