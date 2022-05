Retour aux 90 km/h sur une partie des routes départementales du Gers, les 80 km/h maintenus dans les Landes

Les Gersois vont pouvoir enfoncer un peu plus le pied sur l'accélérateur dès mardi prochain. Le département a annoncé ce mercredi que 350 kilomètres de routes départementales - c'est à dire 10 % des départementales du Gers - repasseront début juin à 90 km/h au lieu de 80, comme promis l'an dernier. 250 panneaux vont être réinstallés pour un coût de 25 000 euros. Dans les Landes, ce n'est pas d'actualité.

D'abord parce que cela coûte cher en panneaux et en aménagements. Ensuite parce que les routes des Landes ne répondent pas aux critères de la commission nationale de sécurité routière pour repasser à 90 km/h. Celle-ci préconise de réaugmenter la vitesse autorisée sur des portions sans croisement, sans arrêt de bus, sans engin agricole à proximité... or dans les Landes, trop peu de départementales remplissent ces critères.

Le président du département, Xavier Fortinon, ne se dit en revanche pas opposé à réunir les associations d'usagers de la route et la préfecture pour en débattre. D'autant qu'il souhaite harmoniser les limitations de vitesse afin qu'il y ait une continuité sur les portions de routes à cheval sur deux départements. Or la D935 qui passe à Barcelonne-du-Gers et continue vers Aire-sur-l'Adour, dans les Landes, va repasser à 90 km/h.