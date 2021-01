Retour aux 90 km/h sur une partie du réseau routier mayennais à partir du 1er février

C'est acté ou presque. Une partie du réseau routier mayennais va repasser aux 90 à partir du 1er février. La commission départementale de la sécurité routière a émis un avis favorable à deux exceptions près : la route entre Ernée et Saint-Denis-de-Gastines (RD 107) et l'axe Laval-Craon-Renazé (RD 771).

Pour l'instant car Olivier Richefou, le président du conseil départemental, devrait permettre à ces deux routes de repasser aux 90. Il prendra une décision, en dernier ressort, en début de semaine prochaine.

Quels axes concernés ?

En tenant compte de plusieurs critères, le Département de la Mayenne a sélectionné les axes qui doivent être limités à 90 et non plus à 80. Douze routes et 228 kilomètres sur les 3600 kilomètres que compte le réseau départemental :

D57 : axe Le Mans / Rennes

D771 : axe Laval / Craon / Renazé

D20 : axe Château-Gontier-sur-Mayenne / Segré

D21 : axe Laval / Meslay / Sablé-sur-Sarthe

D22 : route Château-Gontier-sur-Mayenne / Craon

D23 : axe Mayenne / Domfront

D24 : route Mayenne / Montsûrs / La Chapelle Rainsouin

D27 : axe Saint-Denis d'Anjou / Sablé-sur-Sarthe

D28 : axe Château-Gontier-sur-Mayenne / Grez-en-Bouère

D31 : axe Laval / Ernée / Landivy

D34 : route Mayenne / Lassay-les-Châteaux / Couterne

D107 : route Ernée / Saint-Denis de Gastines

Sur les routes concernées par le retour aux 90 km/h, les automobilistes devront, en cas de pluie, rouler à 80. Cette distinction sera d'ailleurs signifiée sur les nouveaux panneaux de signalisation.