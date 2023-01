Retour de 90 km/h sur 6 routes du Loiret : "Nous ne jouons pas aux cowboys", explique le Département

Nouvelle étape ce lundi dans le Loiret pour le retour aux 90km/h sur les routes départementales. En juillet 2018, le gouvernement avait imposé les 80 km/h comme vitesse maximale autorisée, mais face à la colère de certains élus et automobilistes, des assouplissements sont devenus possibles. Ainsi, dès novembre 2020, 363 kms du réseau du Loiret avaient été relevés à 90km/h. A partir du 23 janvier, s'y ajouteront 150 kms supplémentaires.

Baisse de 20% des accidents sur les routes revenues à 90km/h en 2020 dans le Loiret

Six tronçons sont concernés par ce changement :

la route départementale 97 entre Orléans et Etampes, qui passe par St-Lyé-la-forêt

la route départementale 921 entre Pithiviers et le carrefour de la départementale 2060

la route départementale 927, entre Bazoches et la RD97

la route départementale 948 au sud de Sully-sur-Loire

la route départementale 951 entre Tigy et Saint-Firmin-sur-Loire

la route départementale 940, au nord de Gien

Pourquoi cette nouvelle étape ? Parce que le bilan dressé pour la partie du réseau où les 90 km/h ont fait leur retour il y a un peu plus de 2 ans est bon, indique le Département. "Entre novembre 2020 et novembre 2021, sur ces routes concernées par le relèvement à 90km/h, le nombre d'accidents corporels a baissé de 20% et le nombre de tués a diminué de 30%, détaille Frédéric Legay, responsable du service gestion des routes au Département du Loiret. Cela nous conforte dans l'idée qu'un certain nombre d'axes peut revenir aux 90km/h, dès lors que leur configuration le permet." La tendance se confirme sur 2022, même si les chiffres définitifs n'ont pas encore été arrêtés.

80 km/h, c'est 13 mètres de freinage de plus...

Et Frédéric Legay d'ajouter : "Nous ne jouons pas aux cowboys avec la sécurité routière, nous disposons d'un observatoire de l'accidentologie immédiate, avec un haut niveau d'expertise - et c'est ainsi que nous avons pris la décision d'élargir la mesure sur certains axes, en concertation avec les élus." Et cela est rendu possible par une politique d'ensemble qui a permis de traiter les points noirs du réseau, affirme le Département qui a dépensé 30 millions d'euros sur 15 ans pour reconfigurer les carrefours les plus dangereux.

Des arguments qui ne convainquent pas Baptiste Chapuis, conseiller départemental PS du Loiret, qui voit dans ce renforcement des 90 km/h un très mauvais signe envoyé aux automobilistes. "C'est quoi la différence entre 90 et 80 km/h ? C'est 13 mètres de freinage en plus quand on est à 80 km/h, souligne-t-il, et cela peut sauver des vies. Et la contrainte, c'est 2 minutes de trajet en plus : c'est cela, la réalité." En tout cas, cela représente 200 panneaux à changer, ce sera fait dans la journée de lundi pour un coût de 11 000 euros... A l'issue de ce changement, on roulera désormais à 90 km/h sur 15% du réseau départemental du Loiret.