Retour de la circulation inter-files en Île-de-France : les nouveaux panneaux dévoilés

Des nouveaux panneaux seront bientôt installés sur la route et accompagnent le retour de la circulation inter-files pour les deux-roues motorisés. 21 départements sont concernés par cette expérimentation, dont l’Île-de-France (les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et la métropole de Lyon). Cette pratique, interdite depuis fin janvier dernier, reprend pour trois ans.

Deux nouveaux panneaux présentés

Selon un arrêté paru au Journal officiel ce 13 août, deux panneaux de signalisation seront installés. Sur le premier, on aperçoit trois files de voitures embouteillées et des motards qui se glissent dans le trafic. Il reprend les nouvelles règles en vigueur : les deux-roues peuvent rouler entre les voitures si elles sont ralenties ou à l’arrêt, ils ne doivent pas dépasser 50 km/h, et choisir la voie la plus à gauche pour doubler.

Le deuxième panneau rappelle la limitation de vitesse et la possibilité de pratiquer la circulation inter-files. Une manière de pouvoir prévenir tous les usagers sur la route.

Deux nouveaux panneaux vont signaler la circulation inter-files. - Sécurité routière

L'installation prévue fin 2021

Cette méthode qu’empruntent très souvent les motos n’est pour le moment soumise à aucun encadrement. En effet, le code de la route ne stipule aucune règle concernant l’inter-files. L’annonce de ces panneaux résonne ainsi comme une bonne nouvelle pour Céline Aubrun, coordinatrice de la Fédération nationale des motards en colère. "C’est une très bonne chose. L’objectif est de pouvoir à terme l’inscrire au permis de conduire pour qu’elle puisse être enseignée en toute sécurité", confie-t-elle au micro de France Bleu Paris.

Pour l’heure, les lieux d’installation de ces nouvelles signalisations n’ont pas été communiqués. Leur mise en place devrait par contre durer plusieurs mois. L’échéance de la fin de l’année 2021 a été évoquée.