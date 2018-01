Nice, France

Ils sont une dizaine, képi sur la tête et chasuble fluo sur le dos à arrêter des voitures remplies de vacanciers sur le bord de la route. Le péage de Nice Saint-Isidore dans le sens Italie-France est l'un des plus contrôlés jusqu'à dimanche soir. 500 mètres avant les barrières, un radar de vitesse flashe sans pitié. Et en ce samedi matin pluvieux, les excès sont nombreux. Un véhicule a été sanctionné pour avoir roulé à 130 km/h au lieu des 80 réglementaires quand la chaussée est mouillée.

En l'espace d'une matinée, les gendarmes des Alpes-Maritimes ont contrôlé 54 voitures, fourgons de livraison, camions et motos à la sortie du péage de Saint-Isidore. Les infractions les plus fréquentes sont l'absence de documents liés au véhicule et les excès de vitesse. Les vacanciers qui rentrent des stations de ski ne font pas forcément attention au compteur.

Contrôle des papiers du véhicule à la sortie du péage Nice Saint-Isidore © Radio France - Pauline Renoir

55 morts sur les routes azuréennes en 2017

En ce début d'année, c'est l'occasion aussi pour la Préfecture des Alpes-Maritimes de dresser le bilan de l'année 2017. Il n'est toujours pas glorieux, mais un peu moins mauvais que 2016. 55 personnes ont trouvé la mort sur les routes azuréennes, dont 31 deux-roues et 14 piétons. Les plus vulnérables. Plus de 1 500 personnes ont été blessées dans des accidents de la route. En 2016, 58 personnes ont trouvé la mort sur les routes.