Retour de vacances : les prévisions trafic pour le dernier week-end de l'été

Déjà l'heure de remiser maillots, chapeau et lunettes de soleil au placard : ce lundi 2 septembre, c'est la rentrée. Fin des vacances oblige, Bison Futé prévoit un week-end orange et rouge sur les routes. C'est en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes que le trafic sera le plus dense vendredi et samedi.

Vendredi et samedi orange et rouge dans le sens des retours

Ce vendredi sera orange dans le sens des retours au niveau national et vert dans le sens des départs. C’est en Ile-de-France qu'il sera le plus compliqué de circuler. Bison Futé conseille ainsi de regagner ou traverser la région, classée rouge, avant 13 h.

La journée de samedi sera aussi très chargée : Bison Futé voit orange dans le sens des départs et des retours. Ce sera même rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est notamment recommandé d'éviter l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 8 h à 14 h et entre Orange et Lyon, de 10 h à 15 h.

Le bon plan : rentrer dimanche

Le meilleur moyen d'éviter les embouteillages et le stress en cette veille de rentrée, c'est de prendre le chemin de la maison dimanche. La journée est classée verte par Bison Futé. Quelques difficultés ont toutefois à prévoir en Ile-de-France, classée orange.

Les conseils de Bison Futé pour le week-end

Conseils pour le vendredi 30 août

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14 h.

L’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 6h à 16h (attente supérieure à 30 minutes).

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 13 h.

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 14 h à 20 h.

évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 12 h à 18 h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 08 h à 20h (attente supérieure à 30 minutes), et très chargé de 10h à 12h (attente supérieure à 1 heure).

Conseils pour le samedi 31 août

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9 h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lançon-de-Provence, de 11 h à 16h.

évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 11 h à 16 h.

L’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 9h à 17h (attente supérieure à 30 minutes) et très chargé de 11h à 15h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14 h.

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 12 h à 17 h.

évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 8 h à 14 h et entre Orange et Lyon, de 10 h à 15 h.

évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 10 h à 13 h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 10h à 21h (attente supérieure à 30 minutes) et très chargé de 12h à 20h (attente supérieure à 1 heure).

Conseils pour le dimanche 1er septembre

Dans le sens des retours

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14 h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 11h à 19h (attente supérieure à 30 minutes).

