Retour de vacances : plus de 188.000 véhicules attendus ce week-end en Savoie

188.700 véhicules sont attendus entre ce vendredi et dimanche en Savoie pour le dernier week-end des vacances scolaires. les difficultés se concentreront sur la journée de samedi.

Savoie, France

C'est le dernier week-end trés chargé sur les routes de Savoie avec les départs de la dernière zone encore en vacances scolaires et l'arrivée des skieurs qui viennent passer un séjour hors-vacances scolaires. On attend dès ce vendredi et pendant trois jours 188.700 véhicules en Savoie selon la direction interdépartementale des routes.

La journée est classée verte ce vendredi selon la direction interdépartementale des routes. On prévoit 41.000 véhicules dans les deux sens en Tarentaise et 16.700 en Maurienne.

Un samedi en rouge, pour repartir des stations de ski

Les complications vont être concentrées sur samedi entre 8h et 14h dans le sens des retours, pour ceux qui partent des stations. Ce sera un samedi rouge entre 9h et 12h avec 59.000 véhicules prévus en Tarentaise et 28.000 en Maurienne.

Pour cette journée de samedi :

• En Tarentaise : le trafic pourrait occasionner des ralentissements entre Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers dès le début de la matinée et jusque dans l’après-midi.

• En Maurienne : le trafic pourrait occasionner des ralentissements au niveau du convergent A43/A430.

• Sur le bassin chambérien : le trafic pourrait être chargé sur la Voie Rapide Urbaine (VRU) dès le courant de la matinée notamment au niveau de l’accès à l’autoroute A43 en direction de Lyon ou de Genève et jusque dans l’après-midi.

Du monde encore ce samedi pour monter en station

C'est la fin des vacances scolaires mais il y a aura quand même encore beaucoup d'arrivées samedi entre 10h et 18h. Ce sera rouge en montant en station entre 13h et 16h.

• Sur le bassin chambérien : la circulation commencera à être importante dans matinée sur la VRU de Chambéry.

• En Tarentaise : le trafic pourrait occasionner des ralentissements entre Albertville et Bourg-Saint- Maurice à partir de la fin de la matinée jusqu’en début de soirée.

• En Maurienne : Le trafic devrait être important.

La journée de dimanche est classée verte.

INFO ROUTE ce samedi dès 7h00 sur France Bleu Pays de Savoie 103.9, avec des points route toute la journée en temps réel depuis le PC route Osiris à Albertville.