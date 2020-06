Retour des 90 km/h en Sarthe « dans la première quinzaine de juillet »

Le retour à 90 km/h sur la majorité des anciennes routes nationales sarthoises se fera d'ici la mi-juillet, annonce le président du conseil départemental. Route de Saint Calais, ce sera plus tard, après travaux.

Les choses se précisent. Le retour des 90 km/h sur environ un quart des routes départementales sarthoises se fera « dans la première quinzaine du mois de juillet », annonce Dominique Le Mener à France Bleu Maine. La "commission préfectorale et départementale de la sécurité routière" se réunit le vendredi 3 juillet prochain, précise l'élu. Son avis est purement consultatif. « Notre décision est prise », insiste Dominique Le Mener.

Sur les anciennes routes nationales

Près d’un millier de kilomètres de routes départementales repasseront ainsi de 80 km/h à 90 km/h sur les 4.275 kilomètres de routes que compte la Sarthe. « Ce sont pour la plupart d’anciennes nationales avec des chaussées larges », justifie le président du Conseil départemental. Autrement dit, pour l'essentiel, les axes : La Ferté Bernard-La Flèche, Le-Mans-Alençon, Le Mans-Laval ou encore Le Mans-Tours.

Deux routes font figure d'exception : la RD 147 nord (de la sortie de Coulaines à la rocade nord du Mans), car la section hors agglomération ne fait que 50 mètres, et la route de Saint Calais (RD 357 est), entre le rond-point d’Auvours à Yvré-l’Évêque et la limite avec le Loir-et-Cher. Sur ce dernier axe, le retour aux 90 km/heure aura lieu, mais plus tard : des travaux sont en cours pour l'aménagement de créneaux de dépassement.