Retour du 90 km/h dans les Alpes-de-Haute-Provence ? La présidente du Département lance une consultation

Va t-on de nouveau pouvoir rouler à 90 km/h sur les routes départementales des Alpes-de-Haute-Provence ? C'est le souhait affiché de la présidente du Département qui lance une réflexion sur le rétablissement de la vitesse limitée à 90 km/h sur les routes départementales. Eliane Barreille annonce qu'elle va consulter différentes parties ces prochaines semaines : élus locaux, représentants du monde économique et social mais aussi les associations concernées.

La mesure portée par Edouard Philippe et imposant le 80 km/h sur les routes départementales avait été mal accueillie dans les territoires ruraux en 2018. Un an plus tard, la "loi mobilité" permettait aux départements qui le souhaitaient de pouvoir revenir aux 90 km/h sur certaines portions de routes et sous certaines conditions. Par exemple, cela ne peut concerner que des portions de route de plus de 10 km, sans arrêts de transport en commun et qui ne traversent aucune agglomération.

Plusieurs départements en France sont déjà repassés à 90 km/h sur une partie de leur réseau routier, dont les Hautes-Alpes.