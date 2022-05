Malgré les pénuries, de plus en plus de motos vendues en Occitanie

L'engouement pour la moto se voit dans les concessions spécialisées de Toulouse, certaines ont augmenté leur chiffre d'affaires de 10%. "Ça se passe bien, confirme Christophe Rastel responsable d'un magasin. On est un peu comme des piscinistes : dès qu'il fait beau, on vend plus. Avec une augmentation sur les 125 centimètres cube, peut-être due à l'augmentation de l'essence et au trafic dans les grandes villes."

"Il y a ceux qui se remettent à la moto, et ceux qui commencent, avec du petit cylindré, avant de passer au gros cube. On est des marchands de plaisir", sourit Christophe Rastel.

Alain et Josie font partie de ces nouveaux motards. "On avait besoin d'air, confie Alain. Le Covid nous a enfermés, alors on s'est dit que c'était l'occasion de passer le permis. La moto, c'est une passion depuis très longtemps. C'est notre sortie du dimanche. On rencontre beaucoup d'autres motards, c'est sympathique."

L'occasion : une solution ?

Les affaires marchent plutôt bien aussi chez Benoit Bozzea, responsable d'une autre concession à Toulouse. Sur le marché de l'occasion en particulier, ses ventes ont augmenté de 30%, et cela pour une raison simple : "Parce que les motos sont disponibles, à la différence du neuf. En saison, les gens ne veulent pas attendre plusieurs mois. Si une occasion se présente, ils peuvent l'acheter de suite".

En 2021, les ventes ont augmenté de 10% en Occitanie par rapport à 2019. La demande en neuf dépasse largement l'offre. Comptez plusieurs mois d'attente pour acheter une moto, à cause des problèmes d'approvisionnement depuis la fermetures des usines à cause de la crise sanitaire.