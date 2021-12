Retour du train express régional en gare de Pertuis

"C'est une bonne nouvelle mais le niveau de service n'est pas à hauteur de celui que l'on avait en 2017", souligne Jean-Jacques Bias, élu à la mobilité de la municipalité de Pertuis. A cause de travaux sur un tronçon entre Aix-en-Provence et Gardanne, la ligne de train express régional n'allait plus jusqu'à Pertuis. Les travaux sont finis alors à 14h04 le TER fait son grand retour.

Des tickets trop chers et peu de rotations

Si beaucoup se satisfont de la reprise de la ligne ferroviaire, de nombreux dysfonctionnements sont pointés du doigt. Michel Petit adore les trains grâce à son grand-père cheminot. Il est d'ailleurs le chargé de mission transport pour la ville de Pertuis. Selon lui, le nombre de rotations a diminué depuis 2017 et le prix est prohibitif comparé à celui d'un trajet de bus. Les grilles SNCF 2022 sont définitives, mais élus et citoyens comptent bien changer la donne pour l'année 2023.