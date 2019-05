Un retour organisé des vélos, trottinettes et scooters en libre service le 1 er juin à Bordeaux

Bordeaux, France

La charte lancée par la Métropole de Bordeaux entre en vigueur le 1 er juin. Les opérateurs qui l'ont signée pourront installer leurs véhicules dans des emplacements prévus à cet effet pour mettre fin au stationnement anarchique.

50 emplacements sont installés le 1 er juin pour garer vélos, scooters et trottinettes. 200 doivent voir le jour cet été. © Radio France - ines lombarteix

50 emplacements seront disponibles dans un premier temps rive gauche. Début juillet, ils seront 200 et atteindront la rive droite de Bordeaux. Cette expérimentation a lieu 4 mois, la Métropole de Bordeaux se laisse jusque fin septembre pour en tirer les conclusions. Les emplacements et le nombre de véhicules pourraient alors augmenter si tout se passe bien. Des communes de la Métropole pourraient aussi accepter d'accueillir des opérateurs.

Parmi les opérateurs qui ont signé la charte, on trouve Indigo weel, Flash et Pony pour les trottinettes et les vélos, Yego pour les scooters électriques. Certains ont déjà imposé à leurs usagers de déposer les véhicules à des endroits précis, sous peine d'une pénalité financière voire d'une expulsion de l'application.

Aymeric Le Quinio, directeur commercial de Indigo weel, a signé la charte : "Ce qui a fait notre succès, c'est le stationnement libre. On comprend qu'il faut organiser ces services, mais on espère que les emplacements vont se multiplier pour recréer cette impression de stationnement libre."

Alain Rousseau, directeur des relations extérieures, ce système met en concurrence directement les opérateurs : " On a compris que c'est un test pour 4 mois, mais ce système n'est viable pour aucun opérateur. Il nous semble que la solution aujourd'hui c'est de faire un appel d'offre par exemple et de limiter le nombre d'opérateurs dans la ville. "

Pour le moment, tous les opérateurs qui signent la charte peuvent venir s'installer à Bordeaux. Ils seraient environ neuf à avoir montré leur intérêt selon la Métropole.