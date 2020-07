Retour partiel au 90km/h : où en est-on en Dordogne ?

Le département de la Dordogne a proposé de revenir aux 90km/h sur 275 km du réseau. C'est désormais au comité de la sécurité routière qui dépend de la préfecture de décider. Mais pour le moment rien n'est fait.

La Dordogne voulait au départ voir 1.200 km de ses routes repasser aux 90 km/h d'ici le 1er juillet 2020. Mais les conditions imposées par le gouvernement étant très strictes, l'expérimentation ne devrait plus concerner que 275 km de routes : "Il faut prendre en compte l'accidentologie mais aussi les caractéristiques du réseau routier. Nous allons retenir sur les 5000km de routes départementales, celles qui ont des caractéristiques de largeur confortables et qui bénéficient d'une double marquage, central et latéral" explique Germinal Peiro, le président du conseil départemental de Dordogne au micro de France Bleu Périgord. Il poursuit : "On ne peut pas faire des petits bouts de tronçons, passer de 80 à 90, revenir à 80. Il faut que la situation soit homogène avec des secteurs de plusieurs kilomètres".