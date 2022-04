Retour quasi à la normale sur les routes de la Loire, attention au verglas en Haute-Loire

La vigilance orange à la neige et au verglas a été levée et les conditions de circulation reviennent progressivement à la normale. Le gel dans la nuit de dimanche à lundi doit cependant forcer à la prudence.

La vigilance orange neige-verglas a été levée dans la Loire et en Haute-Loire ce dimanche 3 avril à 10h00.

A Saint-Etienne, la totalité des axes routiers sont circulables et des précautions étaient prises pour assurer l'arrivée aux abords du stade Geoffroy-Guichard, en prévision du match ASSE-OM.

Dimanche à la mi journée, la circulation est normale sur une grande partie des routes du département de la Loire même s'il y a toujours des zones difficiles surtout sur les hauteurs avec la présence de congères et une circulation parfois sur seulement une voie. C'est le cas par exemple sur les monts du lyonnais et sur les contreforts du Pilat.

Attention au retour du gel

La vigilance orange neige-verglas a été levée en Haute-Loire ce dimanche 3 avril à 10h00 mais le département reste cependant en vigilance jaune jusqu’à lundi 4 avril matin. La nuit prochaine, des températures pouvant atteindre jusqu’à -10°c sont attendues sur l'ensemble du département et favoriseront un regel sur les chaussées et plus particulièrement sur les hauteurs.

La circulation est délicate voire fermée localement sur le réseau secondaire, en particulier dans le secteur des Estables. La circulation est également localement délicate sur la RN102 entre Brioude et le col de Fix-Saint-Geneys ainsi que sur la RN88-102 sud vers la Lozère et l’Ardèche. Les véhicules de plus de 7.5 tonnes ont toujours l'interdiction de circuler jusqu'à ce dimanche 22h00.

Le port des équipements spéciaux (pneus hivers, chaines) reste obligatoire pour tous les véhicules, jusqu’à lundi midi.