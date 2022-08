Retours de vacances : Bison Futé voit rouge

Bison Futé a colorié la carte de France en rouge. La circulation routière sera difficile jusqu'à lundi en Île-de-France pour ce dernier "chassé-croisé" des vacances d'été.

La traversée de notre région va être compliquée dès vendredi matin dans le sens des retours. La situation devrait être compliquée jusque dans la soirée.

Circulation difficile au sud de Paris

La circulation devrait être très chargée sur l'A10 en direction de Paris, au niveau du péage de Saint Arnoult, dès 11h vendredi et jusqu'à minuit.

Autre difficulté attendue, sur l'A6, en provenance de Lyon, vous devriez rouler au ralenti à hauteur du péage de Fleury, à partir de 15h.

Samedi rouge et dimanche orange

Notre région reste en rouge samedi, dans le sens des retours, avec des difficultés attendues principalement sur l'A10, au niveau du péage de Saint Arnoult. Si vous le pouvez, quittez ou traversez l'Ile de France avant 14h.

Dimanche, toujours dans le sens des retours, l'Île-de-France est classée orange. Les plus gros ralentissements sont attendus toute la journée sur l'A10 au niveau du péage de Saint Arnoult, sur l'A6 au niveau du péage de Fleury, et sur l'A11 entre Le Mans et Paris. Quelques difficultés pourraient aussi se produire sur l'A1 entre Senlis et Paris en fin de journée.

La circulation sera aussi chargée lundi

Toujours dans le sens des retours, l'Île-de-France est en rouge. Les principales difficultés restent concentrées sur l'A10, au niveau du péage de Saint Arnoult, entre 10h et 22h.

Si vous le pouvez, regagnez ou traversez l'Île-de-France avant 14h.