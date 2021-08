Retours de vacances : le long de la D86 en Ardèche, calvaire pour les riverains, aubaine pour les commerçants

Attention si vous prenez la route ce samedi 21 août 2021 dans le sens des retours, il va y avoir du monde ! Journée noire dans la vallée du Rhône pour Bison Futé. Le centre d'information routière conseille d'éviter l'A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 21h. Certains vont passer par la nationale 7, côté Drôme, d'autres préféreront la pittoresque départementale 86, coté Ardèche. "Si on prend la D86, c'est pour être en vacances, même sur la route !", s'exclame un touriste, émerveillé par les paysages. La commune de Charmes-sur-Rhône, traversée par la départementale, voit passer beaucoup de monde cet été. La fréquentation explose en particulier le week-end, avec son lot de nuisances sonores, mais aussi d'opportunités pour les commerçants.

Calvaire pour les habitants

De l'autre côté de la carte postale, cette fréquentation représente des camions et des voitures en continu, juste sous les fenêtres. La terrasse de Claudia donne en plein sur la route : "Les week-ends, c'est non-stop, de 8h à 22h. Je ne peux même pas profiter de mon extérieur : si je parle à quelqu'un sur ma terrasse, on ne m'entend pas ! Rien que quand j'ouvre la porte, au bout d'un moment, ça m'énerve."

Pour cette autre Charmésienne, qui travaille dans un commerce au bord de la départementale, il faut apprendre à vivre au rythme du passage : "Je n'habite pas très loin, mais je ne peux pas retourner chez moi l'après-midi... Ou alors, au lieu de mettre cinq minutes, je mets une demi-heure le samedi." Pour s'adapter à la fréquentation, les feux sont clignotants du vendredi au lundi, ce qui n'arrange rien aux nuisances sonores. "Il y a des gens qui ne respectent pas la limitation de 50 km/h, continue-t-elle. Et puis on a tous les gros camions qui sortent de l'autoroute dès qu'il y a un problème, ça fait beaucoup de bruit."

Bonheur pour les commerçants

Des habitants excédés, mais des commerçants qui en profitent. La boutique de fleurs de Françoise longe la route, mais chez elle, l'été, un tiers des clients sont des gens de passage. "Les gens qui se rendent chez des amis par exemple s'arrêtent volontiers. Et il y a aussi ceux qui connaissent la boutique, et que je vois revenir tous les étés, raconte la fleuriste. C'est clair que le passage, quand on est un commerce, c'est un plus. Si tout le monde s'arrêtait, on serait très riche !"

Cela fait aussi le bonheur de Patricia Férault, gérante du restaurant l'Ardoise bleue, juste en face : "Dès les premiers week-ends de juillet, du vendredi au lundi, ça nous amène beaucoup de monde. Surtout quand l'autoroute est bouchée, tout le monde dévie par ici." Selon elle, il faudra attendre mi-septembre pour que l'afflux de touristes se calme un peu et que le village retrouve sa vie normale.