Retours du week-end de la Pentecôte : un lundi classé orange sur une partie du pays par Bison Futé

Après un week-end ensoleillé au parfum estival, il faut rentrer à la maison et préparer les cartables pour les enfants et les dossiers de travail pour les parents. Ce lundi de Pentecôte sera marqué par une circulation difficile sur de nombreuses routes, notamment dans l'ouest, en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, prévient Bison Futé. L'organisme a classé un large quart ouest du pays en orange dans le sens des retours.

ⓘ Publicité

Les prévisions de circulation pour ce lundi. © Visactu - Visactu

Les routes chargées dès le milieu de matinée

Après un week-end très chargé sur le front des départs, classé rouge et orange vendredi et samedi, ce lundi est donc classé orange dans le sens des retours sur un très large quart Nord-ouest du pays, incluant l'Île-de-France et les Hauts-de-France.

La circulation sera donc dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France. Il est conseillé de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures.

Les retours s’étaleront d’une manière générale entre le milieu de la matinée et le début de soirée. Les autoroutes A10, A13 et A7 devraient connaître des difficultés importantes en milieu d’après-midi.

Les prévisions de trafic pour ce lundi. © Visactu - Visactu

Les conseils de Bison futé pour la journée

Voici les conseils de Bison futé pour circuler dans le sens des retours ce lundi :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

évitez l’autoroute A11 entre Le Mans et Paris, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 20h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 12h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 16h à 18h,

évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 19h,

évitez la nationale 165 entre Quimper et Nantes de 10h à 19h.