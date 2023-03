Retraite : des manifestants bloquent la circulation au Nord du Mans

Plusieurs opposants à la réforme des retraites occupent depuis 5 heures ce mercredi matin le rond point de l'Océane dans la zone nord du Mans. Ils laissent passer les voitures au compte goutte mais bloquent les camions. Ce qui entraine de gros bouchons dans le secteur notamment sur la "voie rapide" entre le rond de Beauregard et celui de l'Océane (face à à Auchan). Idem de l'autre côté quand on vient du Nord Sarthe via Saint Saturnin.

Les sorties et les entrées de l'autoroute A 11 sont fermées au niveau de l'échangeur nord du Mans

Les sorties et entrées de l'Autoroute A 11 sont temporairement fermées. Il faut privilégier la sortie 176 au niveau de Trangé si vous circulez de Paris vers Nantes et celle de l'A 28 au niveau de Changé. Le mieux est d'éviter le secteur si possible.