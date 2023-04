Retraites : 1.700 trains supprimés entre la France et le Luxembourg à cause de la grève des cheminots

Les cheminots lorrains ont massivement participé à la contestation de la réforme des retraites , depuis le mois de janvier. Chaque jour ou presque, des plans de transport adaptés ont été publiés, pour indiquer aux travailleurs frontaliers lorrains les trains qui circulaient ces jours de grève. Le dernier remonte à jeudi dernier, 13 avril.

Près de 13.000 frontaliers lorrains vont travailler au Luxembourg en train

Pour connaître l'ampleur des perturbations subies, une députée du parti populaire chrétien-social (CSV), Elisabeth Margue, a interrogé le ministre de la Mobilité du Grand Duché fin mars. La réponse à sa question a été rendue ce lundi, par François Bausch, comme l'indiquent nos confrères de Virgule .

On y apprend que, entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, près de 1.700 trains reliant la France au Luxembourg ont été supprimés à cause de la grève à la SNCF. Dans le détail :

1.480 trains de la ligne 90 (Metz-Thionville-Luxembourg), empruntée quotidiennement par 12.000 frontaliers lorrains

93 trains de la ligne 70 (Longwy-Rodange-Luxembourg), empruntée chaque jour par 850 frontaliers

84 TGV Paris-Luxembourg

40 TGV reliant la capitale grand-ducale et le sud de la France.

Soit un total de 1.697 trains, qu'ils soient estampillés SNCF ou CFL, les rames des deux compagnies empruntant les réseaux ferrés de part et d'autre de la frontière.

Le gouvernement luxembourgeois indique que les Chemins de Fer Luxembourgeois n'ont pas les moyens de remplacer tous les trains SNCF supprimés. Mais qu'ils communiquent en temps réel sur l'impact du mouvement social, et sur les éventuelles alternatives parfois déployées, comme la possibilité pour les abonnés de monter à bord d'un bus RGTR.