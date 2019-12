Grève SNCF : aucun billet de TER en vente dans l'Yonne pour ce week-end

Tous les trains qui circulent de vendredi à dimanche entre Paris et l'Yonne affichent complets. Les réservations sont fermées, seuls ceux qui ont déjà un billet pourront monter à bord.

Yonne, France

Plus aucun billet de train n'est en vente pour vendredi, samedi et dimanche dans l'Yonne. Les TER qui circulent entre Paris et chez nous affichent déjà complets, la SNCF a donc décidé de fermer les réservations jusqu'à la fin du week-end.

Les lignes concernées :

- Paris-Auxerre-Clamecy

- Paris-Auxerre- Avallon

- Paris-Dijon-Lyon

- Paris-Laroche-Migennes

La SNCF conseille aux usagers de reporter leur voyage.