Retraites : "Beaucoup ne peuvent plus se permettre de faire grève plusieurs jours", selon l'UNSA ferroviaire

Le vent est-il en train de tourner pour la réforme des retraites ? C'est ce qu'espère l'intersyndicale qui appelle à deux nouvelles journées mobilisation contre ce projet, les 7 et 11 février prochain. Selon les chiffres des autorités et ceux des syndicats, entre 1,2 et 2,8 millions de personnes sont descendues dans la rue, ce mardi 31 janvier. Un chiffre en hausse comparé au 19 janvier. La grève en revanche marque le pas : 36,5% de grévistes à la SNCF, contre 46,3%, il y a 10 jours. "Beaucoup ne peuvent plus se le permettre", assure Cyril Laurent, représentant UNSA Ferroviaire en Bretagne.

France Bleu Armorique : cette deuxième mobilisation contre la réforme des retraites, c'est un succès de l'intersyndicale pour vous ?

Cyril Laurent : oui et une fois de plus, malgré quelques chiffres en baisse dans certains métiers comme dans l'Education nationale, on a pu montrer une forte mobilisation. Partout en Bretagne, une majorité des grandes villes a montré que plus de personnes se sont mobilisées contre ce projet. C'est le cas à Rennes, Saint-Malo, ou encore Vannes.

Il y a eu des débordements tout de même à Rennes. Seize interpellations, six policiers et un manifestant ont été blessés, ça ternit le message ?

Malheureusement, on constate depuis quelques temps une forte recrudescence de violences sur la région rennaise. Je pense que malheureusement, notre message est terni malgré tout. Il est à noter qu'hier, la gestion de ces Black Blocs a été mieux réussie que le 19 janvier et c'est à porter au crédit des forces de l'ordre.

Les rangs ont grandi en manifestation, mais la grève semble marquer un peu le pas. 36% de grévistes ce mardi à la SNCF contre 46% le 19 janvier. C'est de mauvais augure pour la suite du mouvement ?

Pas forcément. A la SNCF, même si moins de personnes se sont mobilisées, les résultats en termes de circulation ont malgré tout été plus impactant. Seulement 13% des TGV hier ont fait leur parcours de bout en bout. Donc, de Paris à Brest, Quimper ou Saint-Malo. Beaucoup d'autres n'ont été que terminus Rennes. Et surtout, à noter que 36 TER sur 398 seulement étaient en circulation hier.

S'il y a moins de grévistes, c'est que ça commence à taper au portefeuille ?

Effectivement. Tout comme le reste de la population, les cheminots aussi sont pris par la forte inflation de l'énergie et des denrées alimentaires. Beaucoup ne peuvent malheureusement plus se permettre de faire plusieurs jours de grève dans le même mois et cela va toucher au portefeuille des personnes.

Le gouvernement semble bien décidé à aller jusqu'au bout, jusqu'au vote du texte. Vous comptez aller jusqu'où vous à l'Unsa ferroviaire ?

C'est un mouvement qui doit être porté par l'interprofessionnelle. Donc le ferroviaire ne décidera pas seul d'un mouvement au sein de la SNCF. Elle suivra toutes les décisions prises par l'intersyndicale au niveau national et c'est comme ça qu'on réussira, c'est uniquement uni.

Vous allez vous joindre au mouvement de grève annoncé les 7 et 11 janvier, il y aura des trains le samedi 11, jour de départ en vacances ?

Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des trains pour que tout le monde puisse partir en vacances. Si le gouvernement ne venait pas à faire évoluer son projet de loi, il est fort à parier que cela aura des conséquences sur les départs en vacances.