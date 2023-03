Retraites : des manifestants bloquent le rond point de Beauregard au Nord du Mans

Les manifestants bloquent, depuis 6h ce mardi matin, le rond-point de Beauregard au nord du Mans (au niveau d'Intermarché) et celui de Béner. Ils laissent passer les voitures au compte-goutte, mais pas les camions.

ⓘ Publicité

Gros bouchons sur la rocade et au niveau d'Auchan

Du coup, ça coince sur la rocade nord et ouest du Mans. Vous circulez au ralenti entre le rond-point de l'Océane et celui de Beauregard. Même chose avenue Rhin et Danube.