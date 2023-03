Retraites : la zone du Monné bloquée par des manifestants à Allonnes

Les images sont désormais familières : sur les ronds points de la zone du Monné, d'Allonnes, des feux de palette brûle et des manifestants aux gilets ciglés CGT discutent en buvant un café. L'intersyndicale sarthoise a décidé de bloquer la zone d'activité où se trouve la plateforme logistique du groupe Carrefour, pour protester contre la réforme des retraites. L'action a débuté mercredi avant minuit et pourrait "se poursuivre jusqu'à au moins midi, si on est assez nombreux" explique Guillaume Liberge, de la CGT Territoriaux, en direct sur France Bleu Maine jeudi matin.

"On laisse passer les salariés qui arrivent et repartent au compte-goutte depuis 5 heures, précise le syndicaliste. Mais les camions sont bloqués". Des déviations ont été mises en place par la police, notamment via la rocade.

"On est environ 90, on attend encore d'autres personnes, grévistes ou solidaires au petit matin. On tiendra le temps qu'on pourra, peut-être jusqu'à midi", conclut l'homme engagé dans la contestation depuis la présentation de la réforme des retraites, en janvier dernier.