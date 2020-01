Retraites : les cheminots clermontois votent la poursuite de la grève jusqu'à lundi

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On a décidé de poursuivre le mouvement jusqu'à lundi". Arnaud Emorine, le secrétaire CGT des cheminots clermontois rappelle que tous restent mobilisés pour faire reculer le gouvernement. "On est en grève depuis le 5 décembre contre un projet de société, on n'a pas fait tout ça pour rien". Sur la parvis de la gare, les manifestants sont rassemblés, avant de prendre la direction de la Préfecture. Le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne est présent. "C'est normal que je vienne les soutenir, il faut retirer cette réforme, c'est une mauvaise réforme qui va appauvrir les retraités".

Un déni de démocratie... André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme

Le texte de la réforme a été transmis aux organisations syndicales. "Alors qu'on nous dit que les négociations se poursuivent, c'est faux car tout est fait pour aller vite et pour ne pas modifier le texte" poursuit le député.

Le député communiste André Chassaigne est venu soutenir les cheminots © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Nous ne sommes pas campés sur nos positions" ajoute Arnaud Emorine pour la CGT, "c'est le gouvernement qui reste campé sur la sienne".

Lundi, les cheminots ont prévu de se réunir une nouvelle fois en assemblée générale pour décider de la suite à donner au mouvement.