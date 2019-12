Retraites : les prévisions de la SNCF ce vendredi dans les Hauts-de-France

La SNCF prévoit encore de fortes perturbations dans les Hauts-de-France en raison de la grève nationale contre la réforme des retraites. Ça s'améliore pour le trafic régional avec une circulation sur 10 en train ou car. Comptez seulement 1 TGV sur 10 et quatre allers-retours entre Paris et Amiens.

Lille, France

Dans les Hauts de France, le trafic des TER comme des TGV, des Thalys et des Eurostars restera très perturbé ce vendredi 6 décembre à cause de la grève nationale contre la réforme des retraites. Mais le trafic régional s'améliore un peu avec 1 circulation sur 10.

TER : 1 circulation sur 10 (train ou car)

(train ou car) TGV : 1 train sur 10 (axe Nord)

(axe Nord) Eurostar : 1 train sur 2

Thalys : 2 trains sur 3

La SNCF précise que 78 TER circuleront ce vendredi. Elle met aussi en place 56 cars de substitution.

Quatre allers-retours entre Amiens et Paris

Dans la Somme, la SNCF prévoit quatre allers-retours entre Amiens et Paris dont deux départs le matin à 6h38 et 7h38. Dans l'Oise, comptez quatre allers-retours entre Beauvais et Paris et deux allers-retours sur la ligne Paris-Creil.

Une quarantaine de cars de substitution sont mis en place par la SNCF. Notez que la gare TGV Haute Picardie ne sera pas desservie. Les infos trafic sont a retrouver sur le site de la SNCF

Réservations bloquées

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet. Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.