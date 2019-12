Retraites : les prévisions de la SNCF vendredi en Normandie

Normandie, France

Le trafic SNCF sera encore perturbé ce vendredi en Normandie à cause de la grève nationale contre la réforme des retraites. 27% de trains circuleront dans la région. C'est une amélioration par rapport à la journée de jeudi. Mais aucun train ne dessert Cherbourg-en-Cotentin. Un seul aller-retour par car est prévu.

Un train sur quatre en moyenne et des cars de substitution

Pour la journée du vendredi 6 décembre 2019, la SNCF prévoit deux allers-retours entre Paris, Rouen et Le Havre, quatre allers retours entre Paris et Rouen, et quatre allers-retours entre Paris et Caen. Mais aucun train à destination ou en provenance de Cherbourg. Sur la ligne Paris-Granville, un aller retour est programmé. La SNCF met en place 65 cars de substitution sur les axes normands

Rouen-Dieppe : 3 trains

Dieppe - Rouen : 2 trains

Caen - Rouen : 4 bus

Rouen - Caen : 4 bus

Rouen - Amiens : 1 car à 9h34

à 9h34 Amiens - Rouen : 2 cars à 10h27 et 12h35

à 10h27 et 12h35 Cherbourg - Caen : 1 car à 10h55

à 10h55 Caen - Cherbourg : 2 cars à 14h40, à 19h35

à 14h40, à 19h35 Trouville - Deauville - Lisieux : 3 cars à 5h16, 5h40, et 13h18

à 5h16, 5h40, et 13h18 Lisieux - Trouville -Deauville : 2 cars à 10h40 et 14h10

à 10h40 et 14h10 Granville - Argentan : 1 train à 4h33, 1 car à 16h50

à 4h33, à 16h50 Argentan - Granville : 1 train à 19h23

à 19h23 Caen - Alençon : 2 cars à 6h34 et 17h05

à 6h34 et 17h05 Alençon - Caen : 2 cars à 6h40 et 17h30

à 6h40 et 17h30 Caen - Rennes : 2 cars à 7h30 et 16h15

à 7h30 et 16h15 Rennes - Caen : 2 cars à 7h30 et 16h15

Aucune circulation sur les axes Rouen-Elbeuf et Le Havre-Rolleville. Le TGV Le Havre-Marseille ne circule pas.

Réservations bloquées

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet. Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.