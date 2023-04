Retraites : Quelles perturbations ce jeudi en Bretagne ?

L'intersyndicale appelle à une 11e journée d'action contre la réforme des retraites ce jeudi 6 avril, avec manifestations et grèves. Des perturbations sont annoncées en Bretagne.

Transports en commun

A Brest, Bibus annonce qu'il n'y aucun service sur les lignes 5-6, la ligne Noctybus et les services scolaires 40 à 46 et 51-52-60-65. Le service est annoncé comme fortement perturbé sur le tramway, les lignes 1-2-3-10-18-19-71, perturbé sur les lignes 4-13-14-16-21-22-23-50-55-70-76-81, légèrement perturbé sur les lignes 12-15-17-26-80. La boutique Bibus est fermée toute la journée.

A Lorient, le réseau CTRL annonce des lignes perturbées sur un réseau fonctionnant uniquement de 6h30 à 19h30. Pas de perturbations sur les lignes scolaires, mais les lignes 13-30-33-36-37 sont supprimées, comme les lignes entreprises 122 à 124. La maison des mobilité est fermée au public, mais le standard reste ouvert au 02 97 21 28 29.

A Quimper, seule la ligne QUB city sera perturbée jusqu'à 9h05.

A Quimperlé, pas de bus sur le réseau TBK entre 10 heures et 13h30 au moment du cortège. Même chose sur Morlaix, sur le réseau Linéotim , des lignes interrompues ou ne desservant pas le centre-ville.

Transports scolaires

A Brest, pas de bus scolaire sur les lignes 40 à 46 et 51-52-60-65.

BreizhGo annonce que la ligne 34-10 entre Camaret et Crozon n'est pas assurée pour le Finistère.

Dans le Morbihan, pas de transports scolaires sur plusieurs lignes desservant des établissements à Vannes, Hennebont, Lorient, Le Faouët, Riantec, Etel, Port-Louis, Auray, Pluvigner, Carnac.

Pas de perturbations annoncées à Concarneau.

Trains

La circulation est perturbée sur les TGV et les TER, précisions sur le site de TER Breizh Go. Pas plus d'1 TER sur 2, mais 7 TGV sur 10. Service normal pour les Ouigo.