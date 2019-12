Retraites : trafic SNCF encore très perturbé ce vendredi en Lorraine

Les prévisions de trafic à la SNCF sont tombées pour la journée du vendredi 6 décembre en Lorraine. Il y aura encore peu de TER et quasiment pas de TGV. La grève contre la réforme des retraites a été reconduite.

Lorraine, France

Le trafic ferroviaire restera encore très perturbé ce vendredi 6 décembre pour le deuxième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Après un jeudi noir sur le rail lorrain, la SNCF a publié ces prévisions de trafic pour la journée du vendredi 6 décembre. La compagnie ferroviaire annonce un trafic encore "très perturbé".

Dans le détail, deux lignes de TER circuleront. Comptez 38 trains sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg, principalement le matin et le soir, aux heures de pointe. Le service sera normal sur la ligne Longwy-Rodange-Luxembourg. Il n'y aura pas d'autres trains régionaux sur le territoire lorrain, précise la SNCF. Près de 108 cars ont été commandés pour compenser le manque de TER.

Côté TGV, il n'y aura qu'un aller retour entre Nancy et Paris, et un autre entre Metz et Paris.