Besançon, France

C'est un chantier qui n'est pas passé inaperçu à Besançon. Début septembre, la nouvelle ligne 3 du réseau de bus Ginko était inauguré. Le TCSP, pour Transport en Commun en Site Propre.

2km de voies de circulation uniquement réservées aux bus. L'objectif, était d'améliorer la rapidité, la régularité et la fluidité de la liaison entre la Gare Viotte et la zone TEMIS, via le campus universitaire de la Bouloie. Avec en plus un temps de trajet de 10 à 15 minutes, estimé et annoncé par Ginko au départ... entre la gare et le campus. Un petit gain de temps de trajet grâce à l'augmentation de la fréquence des bus.

L'aménagement de cette nouvelle ligne 3 de Ginko aura coûté quelques 22 millions d'euros... pour un objectif initial de 9.000 voyageurs quotidiens. Mais pour l'instant, toujours pas de chiffres officiels sur la fréquentation, de la part du Grand Besançon.