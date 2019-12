Rétro 2019 dans l'Hérault : pas de train dans le Bitterois pendant plusieurs semaines après les inondations

Villeneuve-lès-Béziers, France

La galère aura duré plusieurs semaines pour les près de 20.000 usagers de la ligne de la SNCF. Conséquences des inondations du 23 octobre provoquées par les trombes d'eau tombées dans la nuit, les voies ferrées situées à Villeneuve-lès-Béziers ont été arrachées. Du jour ou lendemain, impossible de faire circuler le moindre train en Béziers et Sète. Soit plus de TER, mais plus non plus de TGV entre Montpellier et Perpignan ou Montpellier et l'Espagne.

La SNCF tente bien, avec le soutien de la région Occitanie, de mettre en place des bus de substitution, mais les places manquent pour accueillir tout le monde. Les cars privés sont pris d'assaut, les entreprises en profitent pour augmenter leurs tarifs.

De longs travaux

Les travaux vont durer plus d'un mois avant de pouvoir remettre en service la ligne. Un délai qui provoque l'incompréhension des élus, à commencer par le maire de Villeneuve-lès-Béziers, qui craint qu'un nouvel épisode de pluie ne provoque les mêmes effets. La voie ferrée a en effet servie de digue face aux intempéries, provoquant l'inondation lorsqu’elle a cédé.

Pour beaucoup d’élus, la présidente de la région Carole Delga en tête, mais aussi le maire de Béziers et celui de Montpellier, cette rupture du réseau ferroviaire sur toute une région a permis de mettre en évidence l'urgence de construire la ligne à grande vitesse, dont on parle depuis déjà 30 ans.

Après 34 jours de galère, le 25 novembre, les voyageurs peuvent finalement de nouveau reprendre le train normalement. Un soulagement de courte durée, puisque 10 jours plus tard, le 5 décembre, débute la grève contre la réforme des retraites qui a de nouveau très fortement perturbé le trafic.



