Retrouvez la liste des relais routiers ouverts dans le Calvados et l'Orne

La Préfecture du Calvados avait déjà ouvert deux relais routiers dans un premier temps, elle vient d'en ajouter deux autres pour répondre à la demande des chauffeurs routiers :

Le Central à Mondeville Le Relais Saint-Jean à Notre-Dame-d'Estrées-Corbon Les Oiseaux de Mer à la Rivière Saint-Sauveur, près d'Honfleur (nouveau) Mille et une Saveur à Val-de-Vie, près de Lisieux (nouveau)

Les conducteurs routiers (...) doivent pouvoir assurer leurs missions dans des conditions de travail dignes

De son côté la Préfecture de l'Orne a autorisé l'ouverture de cinq relais sur son territoire, la Préfète Françoise Tahéri indiquant dans un communiqué que "les conducteurs routiers (...) doivent pouvoir assurer leurs missions dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques." Là aussi, dans l'Orne, la liste a été modifiée. Deux relais ont été retirés et quatre ont été ajoutés :

Station service Avia au Sap-André Le relai du Chêne à Pacé L'Escale chez "Titisa" aux Croix Chemins (commune de Ciral) Le Gibet au Val-au-Perche Le Clos Fleuri à Goufferin-en-Auge

Les chauffeurs routiers doivent présenter leur carte professionnelle pour avoir accès à ces établissements de 18 heures à 10 heures du matin.

Une situation nettement insuffisante pour les organisations patronales et syndicales

Jean-Marc Pelazza, délégué régional de la FNTR fait un rapide calcul : "aujourd'hui en Normandie, nous avons environ 20 000 chauffeurs routiers et nous avons un plafond de 25 relais routiers dans la région. Si l'on compte 30 couverts en moyenne, cela fait 750 places. C'est nettement insuffisant."

Dans un communiqué commun, les organisations patronales comme la FNTR, l'UNOSTRA ou l'OTRE et les syndicats de salariés (CGT, FO, CFDT, CFTC) complètent et demandent "l'ouverture de l'ensemble des centres routiers, relais et restaurants routiers (...) non seulement le soir mais également en journée" et dénoncent une situation qui "n'est pas acceptable" et de préciser que "le combat continue."