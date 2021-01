Charente-Maritime : la vitesse-limite remontée à 90km/h sur 108 kilomètres de routes

"On roule à 80 ou 90km/h ici ?". Si cette question vous taraude depuis quelques mois sur les routes départementales, voici celles qui repassent à 90km/h en Charente-Maritime. La liste a été rendue publique ce vendredi 22 janvier 2021 (voir le détail plus bas). Pour les autres, la règle reste 80km/h, sauf si un panneau indique une autre vitesse. Plusieurs routes départementales sont concernées : la RD137, de Mirambeau à Rochefort ainsi que de la Route Nationale 11 à Marans. La RD150, des Deux-Sèvres à Saintes, la RD 10, de Marsilly à Villedoux et la RD 105, de Lagord à Marsilly. La RD 731, autour d’Archiac est aussi concernée. La route se poursuit en Charente, où la vitesse est déjà revenue à 90km/h. Un changement qui arrive dans quelques jours puisqu'il interviendra dès le mois de février.

La vitesse sur les routes, à double sens et sans séparateur central, en dehors des agglomérations avait été abaissée à 80km/h en juillet 2018. Une décision qui avait provoqué la colère de beaucoup d'automobilistes et élus locaux. Depuis le 24 décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités permet aux présidents des départements de rétablir la vitesse à 90km/h.

Dès février, pour les premiers kilomètres

Pour cela, les départements doivent recueillir l'avis de la commission départementale de sécurité routière en s'appuyant sur une étude d'accidentalité. La première phase de cette étude a permis à 309km d'être examinés. Un tiers de ceux ci passent à 90km/h dès février, 70 autres kilomètres changeront de vitesse avant la fin de l'année 2021 et 50 derniers dès 2022.

La deuxième phase concernera 229 km supplémentaires. Les routes concernées nécessitent des aménagements avant de pouvoir modifier leur vitesse.

En février 2021 – Vitesse relevée à 90km/h

La RD137, de Mirambeau à Rochefort et de la Route Nationale 11 à Marans,

La RD150, des Deux-Sèvres à Saintes,

La RD 10, de Marsilly à Villedoux

La RD 105, de Lagord à Marsilly

La RD 731, autour d’Archiac, sur le seul argument de continuité d’itinéraire avec la Charente, où la vitesse a déjà été relevée à 90 km/h.

En fin d'année, après travaux – Vitesse relevée à 90km/h

La RD 739, de Saint-Jean-d’Angély à Rochefort,

La RD 733, de Saint-Agnant à Cadeuil,

La RD 730, de Royan à Cozes,

La RD 123, de Saint-Agnant à Marennes,

La RD 14, de Fontbedeau à La Tremblade,

La RD 9, de la RN 11 à Villedoux.

À partir de 2022, après travaux – Vitesse relevée à 90km/h

La RD 950, des Deux-Sèvres à Saint-Jean-d’Angély,

La RD 939, de Parançay (commune de Bernay-Saint-Martin) à Croix-Chapeau,

La RD 911, des Deux-Sèvres à Surgères.

Routes prévues dans la 2ème phase d'étude avant soumission à la Commission.