Nouvel An à Paris : la moitié des lignes de métro fermée dès 21h00

On savait déjà qu'il n'y aurait pas de transports toute la nuit cette année pour la Saint-Sylvestre mais les restrictions seront finalement encore plus importantes que prévues dans le métro parisien. Plusieurs lignes et stations seront fermées dès 21h00 jeudi 31 décembre. Une décision de la préfecture de police de Paris pour tenter de limiter les rassemblements pour le réveillon du Nouvel An.

Ces nouvelles restrictions visent, selon la préfecture de police à dissuader "les déplacements non autorisés, afin de limiter la diffusion du virus". Les autorités préviennent que les contrôles seront par ailleurs renforcés sur les principaux axes routiers.

Des lignes et des stations fermées

Dans le détail, huit lignes seront totalement fermées à partir de 21h00 : les lignes 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10 , 11 et 12. Les autres lignes (1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 et 14) seront ouvertes de 21h00 jusqu'à 1h30 mais avec une fréquence réduite et de nombreuses stations fermées.

Les RER, trains de banlieue, tram et bus fonctionneront selon les horaires habituels des soirs de couvre-feu, à savoir donc avec une fréquence réduite de 50%.

Les stations fermées à partir de 21h00 :