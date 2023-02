Rezé : une voiture percute un poteau du tramway, trafic très perturbé

Le trafic de la ligne 3 du tramway de Nantes est perturbé depuis samedi. Ce lundi matin encore, la ligne est coupée entre les stations Hôtel Dieu et Diderot et elle le restera pour une durée indéterminée. Des bus relais ont été mis en place entre Diderot et Pont Rousseau martyrs. Sur les quais, les panneaux d'information indiquent "incident technique" sans plus de précisions.

L'incident en question est la conséquence d'un accident survenu samedi après-midi à proximité de la station Pont Rousseau martyrs comme la TAN l'indique sur son compte Twitter. Un automobiliste qui circulait par erreur sur les voies "a violemment heurté" un poteau qui soutient les caténaires du tramway selon le communiqué de la TAN publié lundi matin. Les dégâts sont très importants et les réparations vont prendre du temps.

A cause de cette coupure, la ligne 2 est elle aussi perturbée ce lundi matin car des rames n'ont pas pu sortir du dépôt de la Trocardière. Les tramways étaient donc bondés à l'heure de pointe et affichaient des retards.