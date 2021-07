Riom : premiers coups de pelleteuse symboliques sur la voie verte de la RD2029

La piste verte de la voie express de Riom va enfin prendre des couleurs. Jusqu'alors, la large voie n'était qu'une continuité de bitume. Les élus et le préfet du Puy-de-Dôme ont inauguré le début de la deuxième phase de travaux d'aménagement cyclable sur la Route Départementale, qui doit apporter plus de nature en ville.

Premiers coups de pelleteuse donnés en présence du Maire de Riom Pierre Pécoul, du Préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin et du Président de Riom Limagne et Volcans Frédéric Bonnichon © Radio France - Benjamin Ducornait

19 mois plus tôt, la voie express qui relie le quartier du Couriat au centre-ville avait laissé place à une voie unique à double sens permettant l'aménagement d'une piste cyclable en bitume.

La nouvelle phase de travaux qui va officiellement commencer en août va transformer l'espace pour y apporter de la verdure et revaloriser les espaces naturels des quartiers traversés.

Les citoyens consultés

Au départ, le projet avait suscité beaucoup de débat auprès de la population locale. Les automobilistes n'avaient pas caché leur mécontentement. La municipalité les a donc concertés.

la "voie verte" provisoire après la première phase d'aménagement - Ville de Riom

Les Riomois ont donné leur avis dans le cadre de plusieurs consultations citoyennes à l'automne dernier. Consultations qui ont mis en avant le besoin d'espaces verts, pris en compte par la ville. Caroline Montel, directrice des services techniques de Riom coordonne le projet. "On veut supprimer l'enrobé pour faire une vraie piste pour les cyclistes et les piétons. Avec la plantation de 300 arbres, l'espace sera ombragé et plus agréable. "

Plusieurs entreprises vont œuvrer à partir d'août pour aménager l'espace qui relie le lycée Pierre-Joël Bonté au centre-ville de Riom en passant par le carrefour avec la rue Amable Faucon.

Au total, 10 000 m2 d'enrobés vont être supprimés. La piste cyclable sera accompagnée d'une voie pour les piétons et de divers espaces de jeux, de pique-nique, de musculation...

Riom attire

Le Maire de Riom, Pierre Pécoul veut relier les différents quartiers de la ville grâce à cette voie verte : "c'est très important de créer du lien entre les quartiers et le centre-ville."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Riom s'impose de plus en plus comme une ville périphérique attrayante, banlieue au nord de la capitale auvergnate. Le Maire veut mettre toutes les chances de son côté : "c'est un challenge. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une attirance pour le secteur de Riom. Le monde économique bouge énormément sur la ville de Riom donc nous devons être à la hauteur avec ce type de projets."

Le financement

La commune a pu bénéficier du fond de mobilité active du "plan vélo" avec 506.000 € de l'État. Au total, le projet s'élève à 2.79 millions d'euros avec la participation principale de la région (62%) et de la ville (20%).

Frédéric Bonnichon, président de Riom Limagne et Volcans et vice-président de la Région en charge de l'environnement insiste sur le besoin de mettre en valeur des espaces comme celui-ci : "nous devons faire de l'environnement une chance et non pas une contrainte."

Les travaux devraient durer jusqu'au printemps 2022.