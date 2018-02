Feux de bois, trafic plus fort avec les vacances et il suffit que la météo n'aide pas pour que le bassin de Saint-Etienne se retrouve en alerte à la pollution de l'air. Pour circuler sans risquer l'amende, il faut avoir une vignette Crit'Air, mais beaucoup de Ligériens ne la connaissent pas.

Loire, France

Depuis novembre 2017, la préfecture de la Loire oblige a afficher la vignette Crit'Air sur son pare brise pendant les alertes à la pollution de l'air, pour circuler dans l'agglomération stéphanoise. Trois mois après l'arrêté, un peu plus de 72 000 automobilistes ont acheté leur vignette. Au total, un peu plus de 112 000 voitures sont équipées, soit à peine plus du dixième de toutes celles qui roulent dans la Loire.

Le problème, c'est que de nombreux automobilistes ne connaissent pas cette vignette : elle classe les voitures en six catégories, de la plus à la moins polluante. En cas d'alerte de pollution maximale, les voitures les moins écologiques, bien repérables à leur vignette grise ou rouge, doivent rester au garage.

Des alertes à la pollution atmosphérique aussi en hiver

Alors dans les esprits, la pollution vient souvent en été, mais dans la région stéphanoise, la dernière alerte a été déclenchée en janvier 2017. D'ici quelques jours, la situation pourrait bien se répéter : avec le froid, certains se chauffent au bois et génèrent des particules fines, et puis il y a aussi les départs en vacances - vers les Alpes pour beaucoup - qui vont augmenter le trafic entre Saint-Etienne et Lyon. Il suffit qu'il n'y ait pas de précipitations, ni de vent pour que les seuils de pollution soit atteints.

Vignette obligatoire uniquement pendant les épisodes de pollution

Si peu de Ligériens sont équipés pour l'instant, c'est sûrement parce que ce dispositif reste assez discret : pas de date butoir pour acheter sa vignette, il faut simplement être sûr de pouvoir l'afficher au moment d'une alerte. Si la préfecture de la Loire déclenche la circulation réglementée, les voitures qui ne portent pas la vignette Crit'Air restent au garage, ou alors le chauffeur s'expose à une amende de 68 euros.

Pour s'équiper, il faut commander sur un site dédié : la vignette coûte un peu plus de quatre euros, il suffit de renseigner quelques informations sur le véhicule (date d'immatriculation, carburant ... ) pour que le site calcule dans quelle catégorie se situe la voiture.