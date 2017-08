Risques de bouchons sur l'axe Saint-Lô-Coutances jusqu'à la mi-novembre 2017

A partir du lundi 4 septembre 2017, la circulation sera alternée sur la route Saint-Lô-Coutances. Un rond-point va être aménagé au carrefour "le Poteau" à hauteur de Marigny-le-Lozon et de Carantilly.

Le conseil départemental de la Manche poursuit la sécurisation de l'axe Saint-Lô-Coutances. Des travaux démarrent le 28 août 2017 pour créer un giratoire, au lieu-dit "Le Poteau", à hauteur des communes de Marigny-le-Lozon et de Carantilly. Ce carrefour est emprunté quotidiennement par plus de 10.000 véhicules.

Perturbations à prévoir

Les travaux préparatoires démarrent le lundi 28 août 2017, mais c'est à partir du lundi 4 septembre que le chantier va véritablement commencer et avec lui, les perturbations. La circulation sera alternée sur la route Saint-Lô-Coutances (RD 972), ce qui risque de provoquer les bouchons aux heures de pointe. L'axe Marigny-Carntilly (RD 29) va être coupé et des déviations mises en place, via Cerisy-la-Salle, Dangy et Canisy au sud et via Marigny au nord (cf plan ci-dessus). Le chantier devrait durer "deux mois et demi si les conditions météo sont favorable", explique le conseil départemental, soit jusqu'à la mi-novembre.

Aire de covoiturage

Un rond-point va être créé au lieu-dit "Le Poteau", carrefour de la RD972 et la RD29. Le tracé de la route Marigny-Carantilly (RD29) va être légèrement modifié et une aire de covoiturage va être aménagé sur le tronçon abandonné, côté Marigny. Des bandes multi-fonctions, destinés notamment aux véhicules lents, vont également être aménagées sur la route Saint-Lô-Coutances, à hauteur de Marigny.